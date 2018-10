Ans: une mère et sa fille connues de la justice condamnées pour vol de bijoux dans une maison en Flandre

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, lundi matin, une femme à une peine de travail de 150 heures pour un vol de bijoux commis à Kasterlee en Flandre, en 2015. Concernant la mère de celle-ci, qui était également prévenue, le tribunal a appliqué le principe d'absorption de peines, celle-ci ayant déjà été condamnée pour des faits datant de la même période infractionnelle, en juin dernier.

Les deux prévenues, une mère et sa fille issues de la communauté Roms et domiciliées à Ans en région liégeoise, ont été reconnues coupables de vol avec effraction, commis avec violence et en bande, ainsi que d'association de malfaiteurs.



Elles avaient commis un cambriolage dans une habitation de Kasterlee en Flandre, en 2015. Elles y avaient dérobé des bijoux et s'étaient violemment rebellées lorsqu'elles avaient été prises en flagrant délit par les occupants de la maison.



Les deux femmes risquaient 2 et 3 ans de prison, soit les peines prononcées par défaut à leur encontre, dans le cadre d'un premier jugement rendu en mars dernier. La mère, condamnée à plusieurs reprises pour faits de vol en Belgique mais aussi à l'étranger, était en état de récidive légale. Néanmoins, le tribunal a appliqué l'article 65 du code pénal la concernant, soit une absorption de peines. Déjà condamnée pour d'autres faits de vol commis à la même période, elle n'écope donc pas de peine complémentaire. La fille de cette dernière, elle, moins connue de la justice, a été condamnée à une peine de travail de 150 heures.