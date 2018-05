Anthisnes: armé, un homme menace de violer des femmes et de tuer à la kalachnikov

Un jeune homme de 27 ans, armé, a été interpellé par la police à Anthisnes vendredi pour avoir proféré des menaces de mort sur la voie publique et dégradé une voiture, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Liège.



L'individu a proféré des menaces de mort devant son domicile. Torse nu et armé d'un couteau à steak et d'une matraque en bois, il menaçait ses voisins et les passants. Selon la police il criait qu'il allait violer des femmes et tuer à la kalachnikov.





Le dossier a été mis à l'instruction

L'homme s'est également saisi d'un parpaing en béton avant de le lancer sur le pare-brise d'une BMW. L'homme est déjà connu de la justice et a été condamné pour incendie volontaire. Il est également connu pour des faits de coups et pour port d'armes. Le dossier a été mis à l'instruction.