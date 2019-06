Appelée pour une odeur de cannabis à Liège, la police ne s'attendait pas à faire une telle découverte

Plus de 150 kilos de cannabis ont été retrouvés dans un immeuble situé dans le quartier de la Médiacité à Liège. La découverte fait suite à une perquisition menée jeudi par la police de Liège en collaboration avec la brigade judiciaire. Valeur marchande: 1,5 million d'euros.





Une odeur de cannabis...



La police liégeoise avait été interpellée mercredi par les habitants de la rue Grétry pour se plaindre de fortes odeurs de cannabis. Après enquête, la police est revenue en compagnie de la brigade judiciaire jeudi et ont perquisitionné un immeuble de la rue Armand Stouls. Cet immeuble de trois étages était complètement dédié à la culture de plants de cannabis. Les plants étaient cultivés dans six salles avec cent plants dans chacune d'elle.



Au moment de la descente, dix femmes bulgares étaient occupées à cueillir la drogue. Elles arrivaient tout doucement au terme de la cueillette puisqu'il ne restait que les plants d'une salle à récolter. Les plants des cinq premières salles représentent un total de 151 kg de cannabis.



Outre ces dix femmes, trois hommes de nationalité albanaise étaient présents. Ces treize personnes ont été privées de liberté, entendues et présentées au juge d'instruction vendredi matin.