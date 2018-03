L'auteur du double meurtre à Herstal reste introuvable, l’ex-mari d’une victime craint pour sa vie: "Celui qui a fait ça est capable de tout"

L’auteur du double meurtre survenu ce week-end à Herstal reste introuvable. Il est toujours activement recherché par la police. Il pourrait s’agir de Beytullah Altuner, l’ancien compagnon de l’une des victimes égorgées. Son ancien mari témoigne, il parle de menaces récurrentes et craint désormais pour sa propre sécurité. Il s’est confié à Mathieu Langer et David Muller pour le RTLInfo.

"Celui qui a tué les deux personnes violemment comme on l’explique est capable de tout à cette heure-ci", affirme Ural. Après le meurtre de son ex-femme et de son ex-belle-mère à Herstal, l'homme vit dans la crainte. Lui aussi a été menacé par Beytullah Altuner, l’auteur présumé du double homicide.

Bien qu'il ait demandé une double protection policière, il ne l’a pas encore obtenue. "J’aimerais bien qu’il y en ait une qui soit là 24/24h. On ne sait pas rester devant la fenêtre. Il avait dit que dans cette maison, à part sa fille, personne ne resterait en vie. Et c’est ce qu’il a fait", confie Ural.





"Il a toujours dit qu'il n'avait pas peur de la police"

"J’ai dû sortir pour aller chercher des vêtements chez moi. J’ai dû y aller avec 2/3 amis et un couteau en poche", raconte-t-il.

Selon lui, le drame aurait pu être évité. Depuis un an, son ex-femme s’était rendue à plusieurs reprises à la police. Certains éléments laissaient présager que l’auteur allait passer à l’acte.

"Chaque fois qu’elle y allait, on lui disait ‘Encore vous ?’ Elle ne savait pas sortir de la maison, il venait devant la porte, devant l’école. Il a toujours dit qu’il n’avait pas peur de la police, ni de la justice belge", indique Ural.





Un mandat d'arrêt international délivré à son encontre

Aujourd’hui, Beytullah Altuner reste introuvable. Un mandat d’arrêt international a été délivré à son encontre. "Son signalement a été transmis via le service SIRENE au niveau Schengen et au niveau international. A partir du moment où il sera contrôlé par un service de police, il sera arrêté. Là, on commencera la procédure d’extradition", explique Damien Leboutte, premier substitut du procureur du Roi de Liège.

"J’espère qu’on le retrouvera le plus vite possible", ajoute Ural qui aimerait retrouver une vie normale et ne plus vivre dans la crainte de représailles.