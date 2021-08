Après le fiasco du Grand Prix de Belgique, place à la désolation face à l'état DÉPLORABLE des tribunes (vidéo)

Le Grand Prix de Belgique a tourné à la mascarade ce dimanche à Spa-Francorchamps... à cause de la pluie. La course a été interrompue au bout de seulement trois tours, laissant les spectateurs dans une ambiance amère. Mais c'est un autre problème, récurrent, qu'une internaute a souhaité mettre en lumière en partageant une vidéo sur Twitter: l'état des tribunes, jonché de déchets en tout genre, laissés par les spectateurs.

Certainement frustrés par la tournure du Grand Prix de Belgique ce dimanche, les spectateurs n'ont pas pris la peine de jeter leurs détritus, laissant les tribunes dans un état vraiment déplorable.

Dans une vidéo filmée par une internaute, on peut voir la pelouse transformée en un véritable cimetière de déchets. Au sol: canettes de bières, sacs plastiques, bouteilles, vestes en plastiques et déchets en tout genre... Un triste spectacle pour l'environnement. "Les choses comme ça m'attristent profondément pour l'environnement et les gens qui devront nettoyer. C'est si difficile de prendre ses déchets et les jeter ? 'C'est leur travail', oui mais vous n'avez pas à le rendre plus compliqué qu'il n'est déjà", s'est-elle indignée sur son compte Twitter.