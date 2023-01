"On a quand même pas toujours cette chance en Belgique": réouverture des pistes de ski en région après la neige

Les chutes de neige sont suffisantes en province de Liège pour permettre l'ouverture des pistes de ski, avait annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la Fédération du Tourisme de la Province de Liège. La fédération note que la province dispose "d'un relief propice aux plaisirs d'hiver à différents endroits du territoire", et propose dès lors "de parfaites conditions pour la pratique du ski alpin, du ski de fond, de la balade en raquettes ou encore du snowboard et de la motoneige". Les récentes conditions météorologiques permettent de s'adonner à ces loisirs dans les régions des Hautes Fagnes, d'Ourthe-Amblève ou encore de Spa.

Il n'en fallait pas plus pour que de nombreux amateurs de ski se joignent au joie de la glisse: "On a quand même pas toujours cette chance en Belgique. Du coup, une belle neige comme ça, parfaite pour skier, ça fait plaisir", dit un amateur au micro de Florent Vanden Bergh pour le RTL INFO 13h. Une femme poursuit: "Après, on retourne au travail. On en profite tant qu'on peut. On va boire un petit chocolat-chaud tout à l'heure, et on y retourne."

Ski et luge, pas de jaloux

La fédération invite les amateurs de sports d'hiver à se renseigner au préalable auprès des maisons du tourisme de ces régions pour connaître le taux d'enneigement, le nombre de pistes ouvertes ou la possibilité de location de matériel. Le territoire des Hautes-Fagnes, avec les sommets les plus hauts de Belgique, dont le Signal de Botrange, est doté notamment de dix-sept centres de ski, rappelle la fédération dans son communiqué.

"Les conditions d'enneigement sont excellentes"

Ovifat y permet le ski de fond et le ski alpin, tandis que le Mont Spinette près de Malmedy est propice aux ballades en raquettes.

Les amateurs de luge se tourneront aussi vers le centre de ski Worriken, près de Bütgenbach. Le député provincial en charge du Tourisme et président de la fédération, Claude Klenkenberg, annonce en outre que "si la neige tombe en suffisance" et que les conditions le permettent, plusieurs pistes supplémentaires seront tracées sur le territoire du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.

L'ASBl « Skieurs Réunis des Hautes Fagnes » avec l'appui de la fédération pourrait tracer jusqu'à 30 kilomètres de pistes selon l'état du sol et l'enneigement. En région spadoise, des pistes tant pour le ski alpin, que de fond, et pour la luge sont accessibles à la Baraque Michel, le Thier des Rexhons, la source de la Géronstère, Hockai. Le ski club de Spa annonce dans un communiqué dans la nuit qu'une piste de ski alpin, celles de ski de fonds de 4 et 7 kilomètres et celles de luge sont en effet ouvertes dès samedi (situées route de Berinzenne). "Les conditions d'enneigement sont excellentes et les pistes seront damées en raison des 35 à 40 cms qui sont tombés depuis ce 21 janvier sur notre piste de ski de Spa du Thier des Rexhons", se réjouit le club. Sur le territoire de l'Ourthe-Amblève, le Mont des Brumes, entre Francorchamps et La Gleize, dispose d'un site pour pratiquer le ski alpin et la luge.