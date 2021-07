Après les inondations, place à la désolation: à Angleur et Chênée, la police constate une centaine d'habitations ravagées

Les policiers craignent encore ce samedi de découvrir des scènes dramatiques là où les maisons ont été totalement submergées par les eaux. A Angleur et Chênée en province liégeoise, la police a entamé la visite de centaines d'habitations ravagées.

Voilà près de 24h que la police de Liège scrute minutieusement les habitations des quartiers les plus touchés par les inondations de ces deux derniers jours, ayant fait au moins 24 morts et de nombreux blessés. A Angleur et Chênée, deux des quartiers les plus touchés, les agents de police constatent des centaines d'habitations totalement détruites. Mais pour les habitants, ces rondes de police sont rassurantes: "C'est rassurant parce qu'on peut dire que tous les services communaux, policiers, pompiers, tout le monde a été top. La rue est nickel, ils n'arrêtent pas", commente un habitant au micro de notre journaliste.

Les policiers laissent une trace de leur visite: ils y collent l'autocollant ci-dessous, preuve que les habitants sont en sécurité. "C'est pour s'assurer que plus personne n'est prisonnier dans son immeuble", explique Dominique Bailly, directeur opérationnel de la police de Liège. "C'est une mission qui va aussi nous permettre de lever le doute pour voir s'il n'y a pas de corps abandonnés, des corps qui soient laissés sans vie dans ces immeubles parce qu'on en a déjà, malheureusement, retrouvés deux hier", soupire-t-il.



© RTL INFO

A peine 30 à 40% des maisons dans les quartiers concernés ont été visitées

Les équipes de police ciblent deux quartiers critiques: Angleur et Chênée où un torrent d'eau a tout emporté sur son passage. Cet habitant n'a rien pu faire pour sauver sa voiture: "Je ne sais même pas comment j'irai travailler lundi", s'interroge-t-il face à sa voiture complètement ravagée. "J'avais des rendez-vous, j'avais des trucs à faire et comme ici il faut aller loin pour avoir un bus, tout est bloqué et fermé, c'est foutu", s'inquiète-t-il.



© RTL INFO

Malgré le travail acharné des policiers, "il reste encore des dizaines" d'autocollants à apposer aujourd'hui, précise notre journaliste sur place. "A peine 30 à 40% des maisons dans les quartiers concernés ont été visitées", précise-t-elle. Face à l'ampleur des dégâts, tout le monde s'active mais il reste encore beaucoup de travail. A titre d'exemple, "le tunnel de Cointe est encore totalement inondé aujourd'hui" mettant à mal la circulation des riverains.

Les riverains retournent à leur domicile et constatent l'ampleur des dégâts, considérables

A Chênée, les riverains retournent chez eux et découvrent l'ampleur des dégâts... "Là aujourd'hui, c'est un peu plus dur émotionnellement parce que là on voit le détail de tout ce qu'on a, toutes les choses auxquelles on ne pense plus: les papiers, les albums photos... On essaie de se dire que dans tout ça on va avoir une nouvelle maison quoi", tente de se rassurer l'un des riverains face aux scène de chaos auxquelles il est confronté à son domicile.

Pour les aider, certains n'ont pas hésité à traverser tout le pays: "Je viens de la région d'Ath, on est venu en solidarité aux gens qui ont été inondés. Ca nous a vraiment bouleversés, les images à la télé ont été très prenantes donc on voulait donner notre aide à ceux qui en avaient besoin", explique cette volontaire au micro de notre journaliste.



© RTL INFO

Ici à Chênée où sont nos équipes, l'eau a ravagé tous les commerces et maisons en bord de Vesdre, le travail est loin d'être terminé.