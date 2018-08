Armé d'une hache chinoise, un Liégeois agresse son ex-compagne car elle voulait sortir avec un autre homme

Un homme de 29 ans a été interpellé pour des violences conjugales à Liège, a-t-on appris samedi auprès du parquet liégeois. L'individu aurait porté plusieurs coups de hache chinoise, du côté non-tranchant, au cou de son ex-compagne.



Jeudi soir, une violente dispute a dégénéré entre l'homme et son ex-compagne, alors qu'il était chez elle pour garder leur fille. Ce soir là, la victime avait prévu de sortir avec un homme, ce qui a fortement déplu à l'ex-compagnon qui vivait encore en partie avec elle. Il lui a donc interdit de sortir en lui bloquant l'accès à la porte. Elle ne s'est pas laissé faire et a tenté de forcer le passage. C'est à ce moment qu'ils en sont venus aux mains. Selon la victime, son ex lui aurait donné plusieurs coups de hache chinoise (style hache de cuisine) avec le côté non-tranchant de la lame au niveau du cou alors qu'elle était au sol.



D'un point de vue médical, des coups à la gorge, aux cuisses et aux mollets de la victime ont été relevés. Cette dernière se trouve désormais en incapacité de travail.