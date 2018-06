Arrestation de Fouad B.: "J'étais assez scandalisée de savoir qu'il se promenait libre dans les rues de Verviers"

La bourgmestre de Verviers s'interroge. Pourquoi Fouad B., radicalisé et connu comme étant l'une des personnes ayant participé à la radicalisation de Benjamin Herman, auteur de l'attentat terroriste de Liège pouvait-il jouir d'une libération conditionnelle? "On est en démocratie, on ne peut pas l'arrêter sans raison, c'est ce qu'on m'a dit la semaine passée. Je suppose qu'ils ont trouvé une raison pour l'arrêter maintenant et j'en suis ravie", a-t-elle expliqué.

Fouad B., un individu suspecté d'avoir radicalisé en prison Benjamin Herman, l'auteur de l'attentat terroriste de Liège du 29 mai dernier, a été interpellé à Ensival (Verviers) mercredi en début d'après-midi par les forces spéciales d'intervention. Il était suspecté de vouloir "passer à l'acte". La bourgmestre de Verviers commente cette arrestation. "Depuis une semaine, j'étais assez scandalisée par la situation de savoir que quelqu'un qui est connu par nos services de police, par la police fédérale, par l'OCAM, reconnu comme quelqu'un de dangereux, qui est en prison, pourquoi on ne le laisse pas en prison pour finir sa peine?, a déclaré la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion à notre journaliste Julien Modave. De savoir qu'il se promène dans la ville Verviers, qu'il est connu comme quelqu'un qui radicalise, donc il peut trouver n'importe quel jeune et le manipuler et l'inciter à faire quoi que ce soit. Je trouve ça scandaleux. On est en démocratie, on ne peut pas l'arrêter sans raison, c'est ce qu'on m'a dit la semaine passée. Je suppose qu'ils ont trouvé une raison pour l'arrêter maintenant et j'en suis ravie".





Avant l'attentat de Liège, la bourgmestre ne savait pas que Fouad B. avait quitté la prison



"Je suis au courant des personnes qui sont radicalisées sur mon territoire, comme tous les bourgmestres. Après, la police fédéral et le parquet fédéral ne nous donnent pas des infos au jour le jour pour savoir s'ils sont en prison, s'ils sont sortis, etc. Il était sorti le 22 mai de prison, il n'y a personne qui m'a envoyé une nouvelle fiche pour me dire qu'il était sorti de prison. Par contre, suite à l'attentat de Liège et le lien qui a été établi avec lui, on a appris effectivement qu'il était sorti de prison", a également expliqué la bourgmestre.