Un professeur aspergé d'essence à l'Ecole Polytechnique de Herstal: une plainte a été déposée

Alors qu'il se rendait dans sa salle de classe, un professeur de l'Ecole polytechnique de Herstal a été imbibé d'un liquide inflammable de type essence ce mercredi. La victime, qui a été transportée à l'hôpital, n'a pas eu le temps d'identifier son agresseur, a-t-on appris auprès de la Direction générale de l'Enseignement provincial.

Mercredi matin, un ou plusieurs élèves de l'Ecole polytechnique de Herstal ont volontairement lancé un produit de type essence sur l'un des professeurs. Un enseignant, lui-même en arrêt maladie après avoir lui aussi été agressé, nous a prévenus via notre bouton orange Alertez-nous. Selon un autre membre du personnel, le professeur visé par le dernier incident a été aspergé par derrière. La victime aurait perdu l'équilibre et serait tombée.





Incapacité de travail pour la victime



On ne sait pas encore qui est l'auteur. Certains membres du personnel suspectent un élève qui a récemment agressé le même enseignant pour "une histoire de casquette". La victime a, quant à elle, été prise en charge par un de ses collègues. "Pour s'assurer qu'elle n'avait plus d'essence sur son corps, elle a pris une douche avant d'être emmenée aux urgences de l'hôpital le plus proche", raconte Joëlle Pivato, inspectrice à la Direction générale de l'Enseignement provincial. "Son état de santé est plutôt positif. Le professeur a seulement le cuir chevelu et les yeux irrités. Il a reçu une incapacité de travail de quelques jours et sera également pris en charge par la Province".





Réunion du personnel et cellule de crise



Directement après les faits, "les enseignants de l'établissement ont organisé une réunion du personnel en collaboration avec le délégué de la CGSP-Enseignement", nous a indiqué Francis Closon, du syndicat socialiste.



Plusieurs mesures ont par ailleurs été prises par la direction de l'établissement, qui a pris contact avec la cellule de soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la direction du centre PMS. Une cellule de crise sera mise en place jeudi au sein de l'Ecole herstalienne pour soutenir les professeurs et les élèves qui auraient été touchés par cette attaque. Même si l'agresseur n'a pas encore été identifié, la victime ainsi que la direction et le collège provincial de Liège ont décidé de porter plainte contre X.