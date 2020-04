Ans: arrêté pour la 4ème fois en 8 jours pour non-respect des mesures de confinement

Un individu âgé d'une vingtaine d'années a été intercepté mercredi vers 17 heures à Ans (province de Liège) pour non-respect des mesures de confinement, a indiqué mercredi le parquet de Liège. C'était la quatrième fois que le jeune homme était contrôlé par la police pour ce motif en seulement huit jours.

L'individu se baladait dans la rue avec deux amis lorsque la police l'a arrêté. L'un de ses amis est parvenu à prendre la fuite. Le second a été intercepté et recevra une convocation pour être entendu ultérieurement. Le principal intéressé a, quant à lui, été privé de liberté le temps de son audition et fera l'objet d'une citation accélérée. Le jeune homme avait déjà été verbalisé à trois reprises pour non-respect des mesures de confinement. Il a notamment été contrôlé deux fois par la police alors qu'il se trouvait dans la rue pour fumer un joint.

