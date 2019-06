Procès Valentin: après deux jours et deux nuits passés à l'hôtel, le jury a pris sa décision

Après deux journées et deux nuits, les jurés de la cour d'assises de Liège ont mis fin jeudi à leur délibération au procès des cinq accusés de l'assassinat de Valentin Vermeesch. Le jury quittera son hôtel pour rejoindre le palais de justice de Liège vers 16h00, où sera ensuite prononcé l'arrêt motivé portant sur la culpabilité.

Les délibérations auront été un peu plus rapide qu'annoncé par la présidente qui prévoyait de revenir demain avec le verdict. Après deux jours et deux nuits passés dans un hôtel coupé du monde, le jury a désormais décidé si les 5 accusés sont coupables de l'ensemble des préventions ou de certaines uniquement.

Pour rappel, Alexandre Hart reconnait l'intégralité des faits : assassinat, torture, Traitement inhumains, viol,

attentat à la pudeur, séquestration et coup et blessures. Belinda Donnay, Dorian Daniels et Killian Wilmet

plaident non coupable pour l'homicide. Il en va de même pour Loic Masson qui ne reconnait pas le viol non plus.

Pour l'instant, la Cour est en train de rédiger la motivation. Il faut en effet que les accusés sachent pourquoi ils ont été condamnés, c'est une obligation.

La rédaction de cette motivation prend un peu de temps, on se doit que la présidente tient à bétonner son arrêt

afin d'éviter tout pourvoi en cassation. Les accusés vont être extraits de leur cellule vers 14h. L'arrêt sera lu vers 16h.

Valentin Vermeesch, un Hutois âgé de 18 ans souffrant de handicap mental, avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Statte (Huy). Il avait subi une très longue scène de violences et de tortures avant d'être précipité dans la Meuse, où il s'était noyé.