Attaque à Liège: le bon réflexe d'un éducateur lorsque le tueur est entré dans l'école

Hier, Benjamin Herman a pris en otage deux femmes de ménages de l'athénée Léonie de Waha. Mais il n'est pas allé très loin et n'est pas resté très longtemps à l'intérieur grâce notamment au comportement de certains éducateurs.

Vincent s'est retrouvé face au tireur au rez-de-chaussée de l'athénée Léonie de Waha. "Il m'a vu, il a braqué son arme sur moi", a-t-il expliqué dans le journal La Dernière Heure de ce matin. L'éducateur a pu se mettre à l'abri et s'est précipité pour fermer un maximum d'accès à l'école où se trouvait plus de 800 élèves. Le tireur s'est retrouvé coincé dans le sas d'entrée de l'athénée. Heureusement, les élèves étaient encore en classe à ce moment-là. L'évacuation a pu être organisée plus facilement, les membres du personnel ont pu sortir par l'arrière sans problème. Vincent a emmené les étudiants vers le jardin Botanique dans un premier temps et puis vers un hall sportif.

LE RAPPEL DES FAITS DE MARDI MATIN

QUI EST BENJAMIN HERMAN ?