Attentat à Liège: des centaines de personnes rendent un dernier hommage à Cyril Vangriecken

Des centaines de personnes ont rendu un dernier hommage lundi à Cyril Vangriecken, le jeune homme de 22 ans abattu dans sa voiture la semaine dernière par Benjamin Herman, lors de la tuerie de Liège. Une cérémonie d'hommage s'est tenue à 10h00. L'inhumation est prévue, dans la plus stricte intimité, à 12h00 au cimetière de Vottem.

Vêtues de blanc ou des habits du club de pétanque auquel Cyril appartenait, entre 500 et 1.000 personnes selon les estimations de la police se sont rassemblées à la salle de l'Equipe de Vottem. Dès 09h30, les Liégeois souhaitant rendre un dernier hommage à ce jeune étudiant de 22 ans ont afflué.



Amis, famille mais aussi des Liégeois simplement touchés par le drame perpétré dans leur ville voici une semaine se sont ainsi réunis, dans l'émotion, pour dire au revoir à Cyril, abattu froidement alors qu'il se trouvait sur le siège passager d'une voiture.



Le cortège est arrivé vers 10h30, composé des amis et famille du jeune homme qui voulait devenir instituteur, mais aussi de Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, Frédéric Daerden, bourgmestre d'Herstal ou encore du Liégeois Jean-Claude Marcourt, ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



A l'arrivée du corbillard, un coup de sifflet a retenti suivi de longs applaudissements. Les membres du club de pétanque auquel appartenait Cyril Vangriecken se sont également fait entendre, en frappant deux boules de pétanque l'une contre l'autre. Un long silence s'est ensuite installé avant que les centaines de personnes n'entrent dans la salle. Le Premier ministre, Charles Michel et le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, ont également assisté à la cérémonie.



Benjamin Herman a semé la mort mardi dernier, tuant d'abord deux policières, dont les funérailles auront lieu demain/mardi, puis Cyril Vangriecken, qui se trouvait dans sa voiture. Il a ensuite pénétré dans l'athénée Léonie de Waha, prenant en otage une femme de ménage. Le Peloton anti-banditisme (PAB) de Liège l'a finalement abattu.