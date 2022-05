Attention pour les promeneurs: le drapeau rouge est en vigueur dans les Fagnes

Cette chaleur qui nous accompagne depuis plusieurs jours représente un risque pour la faune et la flore de certaines zones naturelles du pays, comme celle des Fagnes. Le drapeau rouge y est en vigueur en raison des risques d'incendie.

Que signifie concrètement ce drapeau rouge pour les promeneurs?

"Cela signifie qu'il est tout simplement interdit de marcher sur les sentiers qui se trouvent dans cette réserve naturelle de 6.000 hectares. Il fait très sec et même s'il pleut ici généralement deux fois plus qu' à Bruxelles, on n'a plus vu de pluies abondantes depuis plusieurs semaines. Le danger, c'est que la moindre étincelle pourrait allumer un incendie. D'autant, plus qu'ici à près de 700 mètres d'altitude, les vents violents propagent les flammes très rapidement à cause de la Molinie. La molinie, c'est cette herbe qui recouvre 80% du plateau faniard et qui s'embrase aussi très rapidement avec un mégot de cigarette ou un verre de lunettes", explique notre journaliste.

Et de poursuivre: "Plus de cinquante personnes ont déjà été verbalisées depuis le début de l'année. Il est donc indispensable de respecter ces drapeaux rouges, même si on peut circuler aux alentours de la réserve."

François Janssen, le garde forestier du cantonnement de Malmedy, recommande aux randonneurs de ce week-end de bien se renseigner sur les chemins accessibles avant d'entreprendre tout déplacement. "Il est possible d'obtenir des renseignements au centre d' informations du tourisme ou sur sur Internet", détaille-t-il.