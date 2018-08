Attention, un allergène signalé dans des haricots blancs vendus à Liège

L'Afsca, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, signale jeudi que la présence d'un allergène non mentionné sur l'étiquette a été détectée dans un produit vendu surtout dans des points de vente flamands mais également à Liège: des haricots blancs dans un bocal en verre (400g), étiquetés "Alubias Blancas Cocidas Extra".





Du sulfite



Ce produit, de date de péremption au 22/08/2022 et d'origine espagnole, contient du sulfite, qui ne présente pas de danger pour ceux qui n'y sont pas allergiques. Les consommateurs qui sont allergiques au sulfite peuvent quant à eux retourner le bocal au magasin. A Liège, ces haricots blancs ont été distribués via Auras Europ SPRL, sur l'avenue de Lille.