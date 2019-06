Aucun train ne circule entre Liège et Bruxelles suite à la découverte d'un corps sur les voies

Aucun train ne circule depuis Liège-Guillemins en direction de Bruxelles mercredi matin, a indiqué peu avant 07h30 le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré. Un corps a été découvert sur les voies à proximité de Ans. Les lignes classiques et à grande vitesse sont donc touchées. "On est en attente d'instructions. Le signalement a été fait par un conducteur qui a vu un corps dans les voies, qui a freiné son convoi, qui est immobilisé. Nous sommes en attente d'instructions des services de secours et éventuellement du parquet qui souhaiterait descendre sur place. On cherche des alternatives mais la situation est évidemment très compliquée, parce qu'on est à la sortie de la gare de Liège-Guillemins et on a peu d'alternatives pour orienter les trains vers Bruxelles", nous a communiqué Frédéric Sacré.



A l'aube, c'est entre Ans et Waremme que la circulation avait été interrompue à cause d'un arbre tombé sur les voies à Bléret. La situation a toutefois été rétablie à 07h10.