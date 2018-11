Auguste, 17 ans, a disparu à Nandrin: ses proches sont inquiets, l'avez-vous vu?

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu .

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Le mardi 27 novembre 2018 dans l’après-midi, Auguste Franckart, un jeune homme âgé de 17 ans, a quitté son domicile à Nandrin, rue de Bourgogne. Depuis lors, il ne s’est plus manifesté.

Il circule avec un vélo VTT de marque GHOST de couleur noire muni de lignes fluorescentes vertes. Le vélo est équipé de sacoches à l’arrière.

Auguste mesure 1m77 et est de corpulence mince. Il a des cheveux bruns coupés court et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon noir, d’une veste de VTT orange fluorescente et d’un casque noir.

Il est demandé à Auguste de prendre contact avec sa famille et ses proches afin de les rassurer.