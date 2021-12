Avec le confinement aux Pays-Bas, les Hollandais viennent faire leurs derniers achats chez nous: "Pour une fois, on accueille les frontaliers"

La Belgique est devenue terre d'accueil pour de nombreux Néerlandais. Aux Pays-Bas, un nouveau confinement a été décrété. De ce fait, beaucoup de Hollandais viennent au restaurant ou faire des courses de Noel chez nous. Exemple du côté de Visé, en province de Liège.

Une équipe s’est rendue du côté de Visé, en province de Liège, pour rencontrer des Hollandais venus faire leurs achats de dernière minute chez nous. Mais ce mardi matin, le constat est assez mince. Ils ne sont pas nombreux et ceux rencontrés n’ont pas souhaité s’exprimer. Il semblerait en effet que les Hollandais viennent davantage durant l’après-midi.

Chez eux, tous les magasins sont actuellement fermés à cause d’un nouveau confinement qui a été décrété. Pour les couses de Noël, ils sont donc tentés de passer la frontière. C’est la première fois que les Pays-Bas prennent une décision aussi radicale, créant une situation un peu inversée par rapport à ce qu’on connaît d'habitude : ce sont en effet généralement les Belges qui vont faire leurs courses à Maastricht, par exemple. Lors des dernières périodes de confinement, c’était en Belgique que tout était fermé, les Belges passaient donc la frontière pour aller au restaurant ou faire du shopping aux Pays-Bas.

"Pour une fois, on accueille les frontaliers. Ce sont pas mal de gens de Maastricht qui viennent à Visé à la recherche d'un cadeau de dernière minute pour les fêtes. Je pense qu'ils ont vraiment été pris au dépourvu et donc ils n'ont pas le choix, ils passent la frontière pour venir faire leurs derniers achats de Noël", note Andy Gamberale, marchand de vins et produits de bouche à Visé.

"C’était très calme aujourd'hui mais dimanche, par exemple, nous avions toute la soirée le café complètement rempli d’Hollandais. On en voit spécialement en été, rarement en hiver mais en ce moment, on en voit quand même beaucoup", note un serveur dans un établissement liégeois.