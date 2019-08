Avec une messe en wallon et un curé qui s'improvise "Tchantchè", la République libre d'Outre-Meuse fête le 15 août

La République libre d'Outre-Meuse fête le 15 août. Ce quartier de Liège accueille 200.000 personnes sur 3 jours. Ce jeudi matin, l'aspect religieux de la fête a été mis en avant.

Le 15 août a débuté avec la procession de la Vierge Noire d'Outre-Meuse. S'en est suivie la messe en Wallon très attendue. "Le Wallon a une saveur particulière. Ne peuvent le goûter que ceux qui le connaissent un petit peu mais il y a des expressions en Wallon qui viennent vraiment de vos tripes et qui ont beaucoup plus de force que la langue française", assure Jean-Pierre Pire, curé doyen de Liège.

Pour son homélie en wallon, le curé réserve une petite surprise à son public: un changement de tenue pour entrer dans la peau du personnage le plus connu à Liège. "Il suffira que j'enlève mon aube pour voir le Tchanchè qui se cache en moi", ajoute le curé.

Le grand cortège folklorique est marqué par le 25e anniversaire de la géante Nanèsse. Il se compose des 11 géants réalisés par la régie des bâtiments de la Province de Liège et d'une vingtaine de groupes folkloriques, notamment le Tarumbeta Africa Cultural Group venu de Nairobi (Kenya), et autres confréries et fanfares. Des concerts sont prévus à partir de 18h ce jeudi.