Avez-vous vu Tany, 17 ans? L'adolescente a disparu à Liège et ses proches s'inquiètent

Le mardi 03 mars 2020, vers 15h45, Tany Gilbert, une fille âgée de 17 ans a quitté l’institution ‘le Petit Bourgogne’ situé rue Professeur-Mahain à Liège. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Tany mesure 1m60 et est de corpulence normale, elle a les yeux marrons et de longs cheveux châtain foncé. Au moment de sa disparition, elle portait une veste beige claire, un écharpe brun clair, un jean et des baskets blanches avec des motifs brun et rose.

Il est demandé à Tany de bien vouloir se manifester auprès de sa famille et ses proches afin de les rassurer.

Diffusé à la demande du Parquet du Luxembourg, division Neufchâteau.



Si vous avez vu Tany, prévenez la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.