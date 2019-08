Avis de recherche à Esneux: un père et sa fille de 18 mois portés disparus

A la demande du Parquet du Liège, la police demande aux médias de diffuser l'avis de recherche suivant.

La nuit du jeudi 22 au vendredi 23 août 2019, Cédric Cuppens, un homme âgé de 37 ans, et Tomoé Cuppens, sa fille de 18 mois, ont été vus pour la dernière fois au camping de domaine l’Aval de l’Ourthe à Esneux. Depuis, ils ne se sont plus manifestés. Ils se déplacent à bord d’une Fiat 500 bleue marine ancien modèle dont la plaque est ignorée.



Cédric Cuppens mesure 1m85 et est de corpulence mince. Il a les yeux gris/bleus, les cheveux blonds roux, coupés très courts, et il porte un bouc et une moustache. Il a une mauvaise dentition.

Au moment de sa disparition il portait une veste grise de la marque "G-Star", un jean et une chaîne en or.

Tomoé Cuppens a les cheveux blonds longs et les yeux bleus.

Au moment de sa disparition elle portait un T-shirt blanc avec le logo "Minnie" , un gros pull foncé avec des petits cœurs roses, un legging gris avec des petits motifs et des sandales blanches avec des paillettes grises.