Incendie volontaire à Liège: reconnaissez-vous cet homme aux petites jambes arquées? (vidéo)

Ce communiqué est publié à la demande du parquet de Liège.

Le samedi 28 novembre 2020 à 22h25, à Liège, un incendie volontaire a été provoqué par un individu rue Vinâve d’Ile. Ce jour-là, à 21h48, deux individus arrivent à bord d’un petite voiture citadine et se stationnent le long de l’église Saint-Jacques. A 21h52, ils quittent le stationnement et se dirigent à pied vers le lieu-dit "le carré". A 22h09, dans la rue du Pont d’Avroy, ils interpellent un passant qui est en possession d’une boîte à pizza et discutent. L’homme leur donne la boîte et reprend son chemin. Quelques mètres plus loin, c’est un second individu qui les interpelle et tous se saluent. Ils discutent un moment, puis ils se quittent.

A 22h22, les auteurs arrivent dans la rue Vinâve d’Ile, ils passent devant un élévateur et un amas de cartons d’emballage. Arrivés au coin de la rue Pont d’Ile, ils se cachent et discutent. Le plus petit des deux rebrousse chemin vers l’amas de carton, il le manipule et y boute le feu à 22h25. L’incendie se propage rapidement dans le magasin de sport « Snipes », tout récemment rénové, et les appartements de l’immeuble doivent être évacués à l’arrivée des pompiers.

L’incendiaire est de petite taille et de corpulence normale. Il semble avoir de petites jambes arquées et un tronc proportionnellement plus long. Il se déplace en boitant. Au moment des faits, il portait une veste foncée avec une capuche bordée de fourrure, un pantalon de training gris clair, des baskets blanches, une casquette foncée avec des motifs représentant des étoiles blanches. Celui qui l’accompagne est de corpulence normale. Au moment des faits, il portait une veste en cuir foncé, un pantalon brun muni de poches latérales, une casquette foncée avec un motif blanc et une longue écharpe foncée. Il était en possession d’un sac à dos noir et d’un mégaphone rouge et blanc.

Ces individus se déplaçaient probablement à bord d’une Citroën C3 de couleur gris foncé avec un relief sur le pourtour du toit. Diffusé à la demande du parquet de Liège le 28/09/2021.

Témoignages