Aywaille: il couche avec la femme de son ami après une de leurs "soirées légères" et se retrouve accusé de viol

Le parquet a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège l'acquittement d'un habitant d'Aywaille âgé de 47 ans suspecté d'avoir commis un viol sur une femme qui figurait dans le cercle de ses connaissances. Accusé de viol par ses amis, le prévenu a affirmé qu'il avait entretenu une relation extraconjugale consentie avec une amie proche.

Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés dans le contexte très particulier de soirées légères organisées entre couples. Il ne s'agissait pas de partouzes mais de rencontres très festives entre adultes lors desquelles des échanges de baisers ou des taquineries à caractère sexuel étaient parfois tolérés ou consentis.



Le 5 juin 2015, à l'issue de l'une de ces soirées, la victime avait été hébergée au domicile du prévenu. Sans que sa femme ne s'en rende compte, le prévenu avait rejoint l'invitée dans son lit et avait entretenu des relations sexuelles avec elle.



Démasqué ultérieurement par son épouse, le prévenu avait affirmé que ces relations sexuelles étaient consenties. La victime avait soutenu, quelques mois plus tard, qu'elle avait été violée alors qu'elle était sous influence d'alcool. Confronté à son cercle d'amis, le prévenu avait fait des aveux tout en soutenant que ceux-ci étaient destinés à apaiser les tensions.



Le parquet avait initialement classé l'affaire sans suite à défaut de charges suffisantes et a encore sollicité l'acquittement du prévenu devant le tribunal. La défense, Me Reynders, a plaidé l'acquittement de son client.



Le jugement sera prononcé le 18 avril.