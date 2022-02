Aywaille: une piscine pour se détendre avec son chien

Aqua-Dog, un centre de revalidation et de loisirs pour chiens, a ouvert ses portes en janvier à Aywaille. Son originalité ? Il s’agit d’une piscine dans laquelle maîtres et chiens peuvent nager ensemble, juste pour le plaisir.

Une cafétéria, des douches, un bassin… À première vue, le centre ressemble à une piscine normale. Son concept ? Une piscine dans laquelle maîtres et chiens peuvent nager ensemble. Pour s’amuser, pour familiariser le chien avec l’eau ou pour de l’exercice et de la revalidation, quand le chien en a besoin. "Ca lui permet de faire des exercices", dit Isabelle Hartert, maîtresse de Tiago. "Il peut en plus se détendre, c'est une autre activité."

Dans le bassin, l’eau a été pensée pour leur permettre de profiter un maximum de leur séance. Le chlore est remplacé par du sel pour éviter les allergies et les problèmes de peau chez certains chiens, l’eau passe par un système de double filtration et elle est maintenue à 28°C. "C'est plus pour faire plaisir au maître", rigole Benoit Marchal, le fondateur d'Aqua-Dog.

Pour éviter les conflits, c'est un seul chien à la fois... Sauf s'ils se connaissent déjà.