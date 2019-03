Baelen: quatre personnes interpellées pour un braquage commis en février

Quatre personnes ont été arrêtées mercredi, suite à une vaste opération policière. Elles sont suspectées d'avoir commis un braquage dans un commerce en février dernier.

Quatre personnes ont été interpellées mercredi dans le cadre d'une vaste opération de police en province de Liège. Elles sont suspectées d'être les responsables d'un braquage d'une boulangerie-librairie le 15 février dernier à Baelen. L'opération a mobilisé 41 policiers, et était coordonnée par la zone de police du Pays de Herve, en collaboration avec les zones de police Vesdre et Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne.

Le 15 février, quatre individus armés d'un pistolet et d'une batte de baseball avaient fait irruption tôt le matin dans cette boulangerie-libraire. Ils avaient emporté le contenu de la caisse, des cigarettes, des billets de loterie et le GSM de la victime. "Rapidement, l'enquête va permettre d'identifier les receleurs et les auteurs, notamment avec le concours de différents témoignages recueillis sur le trajet emprunté par les auteurs avant et après les faits", a indiqué le parquet de Verviers dans un communiqué.

Plusieurs mineurs d'âge font partie des suspects interpellés.