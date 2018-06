Bagarre au couteau à Bressoux: de courageux passants retiennent deux individus, un 3e est décédé

Une bagarre au couteau a eu lieu en pleine rue à Bressoux, mercredi après-midi. L'un des individus impliqués est décédé. Deux autres personnes ont été arrêtées.

Plusieurs témoins nous ont signalé une bagarre au couteau à Bressoux. "C'est le gros bordel rue du Moulin, explique Cedric via Alertez-nous. La rue est bloquée par police et les ambulances sont sur place". Contactée par nos soins, la porte-parole de la police de Liège confirme. "Trois individus ont été impliqués dans cette bagarre au couteau qui s'est déroulée sur la voie publique vers 17h20, explique-t-elle. L'un d'eux est décédé. Deux autres ont été arrêtés par des passants et ont pu être arrêtés par la police".

Sur des images, on aperçoit l'un des protagonistes être emmenés, menotté, par la police.

Vers 18h30, la circulation était toujours bloquée rue du moulin.

Plus d'informations dans quelques instants.