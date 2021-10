Un double homicide a été commis dans un café à Eupen ce vendredi. Un suspect a été arrêté. On ignore ses motivations. Ce dimanche, le frère de l'une des victimes témoigne.

Une violente bagarre avait éclaté durant la nuit de jeudi à vendredi dans un café à Eupen, faisant deux morts et plusieurs blessés. La rixe a éclaté vers 02h dans un café de la ville haute. Des coups de couteau ont été portés et deux personnes ont perdu la vie.

À Eupen, nous rencontrons Frank. Il est le frère de Ralf, l'une des victimes. "L'homme serait entré dans le café. Il aurait attaqué la serveuse au couteau. Mon frère a protégé sa copine. Il a donné sa vie", témoigne-t-il. Aujourd'hui, il attend des explications de la justice. "Je ne sais pas comment ni pourquoi il est décédé. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est mort ici. C'est tout ce que l'on sait à l'heure actuelle", déplore Frank.

Un hommage mardi soir

Cinq autres personnes, des clients et des membres du personnel, ont été blessés à des degrés divers. Un suspect, un habitant de Baelen âgé de 52 ans, a été interpellé et privé de liberté. "Je vais lui envoyer des lettres tous les mois avec la photo de mon frère. On entend de plus de plus de faits divers. Il faut que les gens arrêtent de se croire au Far West", souffle Frank.

Les motivations du suspect ne sont pas encore connues, mais un juge d'instruction a été saisi de l'affaire, qualifiée d'homicide et de coups et blessures volontaires avec préméditation. Dès lundi, la famille de Ralf se constituera partie civile pour accéder au dossier et enfin en savoir plus. Un hommage à la victime est prévu devant le café mardi soir.