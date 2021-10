Bagarres, agressions et kidnappings au Carré: nous avons suivi une patrouille de police au cœur de la nuit à Liège

C'est une opération d'envergure qui a été mise en place autour et dans le Carré de Liège. A la suite de kidnappings et aux autres événement violents qui ont eu lieu ces dernières semaines, la zone de police de Liège a décidé de mener une opération de contrôles et de sécurisation du Carré. Une cinquantaine de policiers en uniformes ou non ont patrouillé autour du Carré, ainsi que sur les chemins de retour des fêtards.

Direction le Carré à Liège où l'une de nos équipes a pu suivre le travail d'une patrouille de police au cœur de la nuit. Ils sont une cinquantaine d'agents en uniforme et en civil. Entre 19h et 6h du matin, ces policiers, spécialement formés, sont chargés de gérer et protéger le Carré. Dans leur mission, ils sont aidés par des maîtres-chiens et par le peloton anti-banditisme.

"Sur le précédent contrôle, on a découvert une arme à feu sur l'une des personnes. On cherche également des couteaux, ciseaux et autres objets qui pourraient blesser. En procédant aux contrôles, on a découvert des personnes qui étaient en séjour illégal", éclaire Jean-Michel Paquay, commissaire et dirigeant du secteur centre.

Les soirées de forte affluence attirent près de 8.000 personnes venues faire la fête. Parmi elles, la majorité sont des jeunes. Ils peuvent facilement être la cible de bandes organisées. Le Carré de Liège a rarement eu une aussi mauvaise réputation. Enlèvements, bagarres aux ciseaux, agressions violentes, ventes de drogue... Autant d'événements qui se sont déroulés ces dernières semaines. "On essaie de rentrer avec des gens ou d'aller dormir chez une copine. On ne rentre jamais toutes seules. Jamais", nous confie une jeune femme.

Vers une heure de fermeture?

Une centaine de contrôles sont effectués en une nuit. Ces derniers donnent parfois lieu à une centaine d'arrestations. Depuis 3 semaines, la police de Liège a décidé d'augmenter sa présence dans les zones sensibles du Carré. Un endroit choisi par les malfrats pour agir. "On patrouille dans le Carré mais aussi sur les chemins de départ des fêtards", nous explique un policier.

Pour lutter contre ce sentiment d'insécurité grandissant, la police et la ville de Liège réfléchissent à imposer une heure de fermeture du Carré. Actuellement, les cafés sont ouverts jour et nuit.