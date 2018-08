Sa maison cambriolée, Maude perd la bague de naissance de son frère décédé: une joaillerie lui offre l'unique exemplaire restant au monde

Via notre bouton orange Alertez-nous, Maude nous avait confié son désespoir. La bague de naissance de son frère décédé avait été dérobée lors du cambriolage de sa maison à Haneffe, dans la province de Liège. Prête à tout pour la retrouver, elle avait lancé un ultime appel à la mobilisation. Celui-ci a été entendu.

Le 8 mars dernier, Maude découvre avec stupeur que son domicile a été cambriolé. Vêtements, sacs de luxe et bijoux lui ont été dérobés. Les dommages sont estimés à plusieurs milliers d'euros. Mais dans le butin des malfrats, se trouve aussi un bijou d'une valeur inestimable, que rien semblait pouvoir remplacer.

"Je me suis rendue compte qu'on m'avait volé une bague très importante. Il s’agit de la bague de ma belle-mère qu'elle avait reçu le jour de la naissance de mon frère aujourd’hui décédé", nous expliquait-elle. Désemparée, la jeune femme nous avait donc contacté via notre bouton orange Alertez-nous.

Prête à tout pour la retrouver, elle lançait un ultime appel à la mobilisation. "Cette bague me tient vraiment à cœur. J'aimerais tellement la retrouver. J'espère que cette annonce pourra être largement diffusée", nous confiait-elle.





Des recherches pour retrouver une bague identique



Son appel a finalement été entendu. Grâce à Barbara Honorez, responsable du marketing et de la communication pour la maison Piaget en Belgique, Maude porte à nouveau un anneau semblable à son doigt.

Le 19 mars dernier, la responsable marketing découvre, via notre application RTL Info, le témoignage de Maude. "J’ai lu cet article et j’ai trouvé cette histoire très touchante. Mais à ce moment-là, je ne savais pas tellement comment on pouvait l’aider", nous confie-t-elle.

Plusieurs personnes de son entourage lui transmettent cet article. Consciente que seule la joaillerie Piaget est capable d'offrir une fin heureuse à ce triste événement, Barbara Honorez se mobilise. "On a commencé à faire des recherches pour savoir si cette bague existait toujours. Elle a plus de 30 ans tout de même", décrit la responsable.





"J’ai été très émue de la voir"



Un logiciel interne permet aux joailliers de connaître le stock et la localisation de chacun des bijoux de la marque. Après quelques recherches, les responsables constatent qu’il reste un unique exemplaire de cette bague dans le monde. "La dernière bague se trouvait en Hollande. Et le hasard fait bien les choses puisque le bijou était exactement de la taille de Maude. C’était son destin", nous sourit Barbara Honorez.

Nulle hésitation possible pour la responsable marketing, il lui faut se procurer l’anneau. "Nous avons donc racheté la bague au bijoutier hollandais. Nous l’avons remise en état et repolie", note la responsable.

Entre temps, Maude apprend la bonne nouvelle. Le 8 août dernier, elle rencontre donc Mme Honorez qui lui offre ce cadeau tant attendu. "J’ai été très émue de la voir. Je ne m’y attendais tellement pas. C’est ma petite étoile", souffle-t-elle.





Un geste exceptionnel



Depuis, la jeune femme nous a avoué ne plus quitter sa bague. "Avis aux cambrioleurs, cette fois-ci, je ne le lâche pas", rigole-t-elle.

Pour ce cadeau, Maude n’a dû débourser le moindre centime. Elle a ainsi pu compter sur la générosité de la bijouterie. "En fait, ceci n’était jamais arrivé. Et ça n’arrivera certainement jamais plus", nous explique Barbara Honorez. Avant d’ajouter: "C’est une histoire exceptionnelle, il est important de le rappeler".

L'histoire se termine plutôt bien. Autant pour Maude qui a retrouvé son bijou, que pour la maison Piaget qui, par sa générosité, a fait parler d'elle.