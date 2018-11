Barrage des "gilets jaunes" à Wandre: ils sont une centaine, entrées et sorties d'autoroute bloquées pour les camions

Alors que la situation se dégradait nettement à Feluy dans le Hainaut, le barrage des "gilets jaunes" à Wandre restait plus calme. Environ une centaine de personnes étaient présentes aux deux entrées du port pétrolier. Vers 23h, ils ont bloqué les entrées et sorties d’autoroute (Wandre et île Monsin) avec des palettes et des pneus fournies par des citoyens solidaires au mouvement. Ils laissaient passer les voiture. Leur idée était de bloquer tous les camions, surtout ce matin. L'ambiance restait bon enfant, rapportait notre journaliste sur place Vincent Jamoulle.

Maxime, un youtubeur sans emploi, a décidé de rejoindre le mouvement. Il décrit l'action mise en place à Wandre: "On va juste bloquer les camions. On va laisser passer tout ce qui est camionnettes de travail et véhicules qui vont travailler. C'est vraiment juste les routiers qui sont d'accord de se faire bloquer par nous. On va déranger un peu à notre façon sans trop ennuyer les citoyens. Les routiers ne veulent pas organiser de manifestations mais ils veulent bien se faire bloquer par nous et qu'ils ne rouspéteraient pas suite au blocage, mais c'est un essai. Si on voit que c'est concluant, on n'est pas prêt d'arrêter."

En effet, d'autres gilets jaunes, présents sur place, expliquent à notre journaliste que "ce n'est que le début" d'un grand mouvement.