Benjamin Herman, le tueur de Liège, sera inhumé au terme d'une cérémonie chrétienne: "La famille n'a pas décelé de signe de radicalisation"

L'auteur de la tuerie de Liège, Benjamin Herman, sera enterré ce mardi à On (Marche-en-Famenne). Sa famille souhaite "vivre son deuil dans l'intimité", selon l'abbé François Barbieux, qui célébrera la cérémonie.

Benjamin Herman, l'auteur de la tuerie perpétrée le 29 mai dernier à Liège, sera inhumé mardi à On (Marche-en-Famenne) au terme d'une cérémonie chrétienne, rapporte l'Avenir du Luxembourg dans son édition de lundi. Une information confirmée par la zone de police Famenne-Ardenne qui encadrera les funérailles mais qui n'a pas souhaité livrer les détails concernant le dispositif qui sera déployé sur place. "Nous encadrerons l'enterrement comme nous sommes amenés à le faire en temps normal", commente ainsi Marcel Guissard, le commissaire divisionnaire de la zone. "Je ne voudrais pas non plus qu'une affluence médiatique trop importante ne crée de l'émoi. Il faut pouvoir garder l'église au milieu du village." La ville de Marche n'a pas non plus souhaité communiquer sur le sujet.



Une famille "éprouvée"

La cérémonie sera célébrée à l'église d'On conformément aux souhaits exprimés par la famille, apprenait-on lundi dans l'Avenir du Luxembourg. "La famille n'a pas décelé de signe de radicalisation dans les contacts réguliers qu'elle entretenait avec Benjamin", précise l'abbé François Barbieux, qui célébrera la cérémonie. "Ils sont dans l'incompréhension la plus totale. C'est une famille éprouvée, qui souhaite vivre son deuil dans l'intimité."