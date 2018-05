Bierset: un homme de 60 ans, déficient mental, sauvagement tué dans un hangar

Que s'est-il passé dans un hangar de Bierset ? Le corps sans vie d'un homme de 60 ans, souffrant d'une déficience mentale a été retrouvé, roué de coups. Deux individus ont été placés sous mandat d'arrêt. L'un d'eux s'était fait connaître pour sa ressemblance frappante avec un acteur américain.

La chambre du conseil de Liège a confirmé vendredi les mandats d'arrêt de deux habitants de Sclessin suspectés d'avoir commis le meurtre d'un déficient mental âgé d'une soixantaine d'années. Les faits avaient été commis le 4 mai dernier et le corps de la victime avait été abandonné dans un hangar désaffecté de Bierset.





Un téléphone portable dans une flaque de sang



Le corps d'Emile Bauwin, un homme d'une soixantaine d'années souffrant d'une déficience mentale, avait été retrouvé dans un hangar désaffecté de la région de Bierset. Il aurait été tué le vendredi 4 mai dernier, achevé sur place par les auteurs des faits.L'enquête, axée notamment sur la téléphonie, a permis de confondre deux personnes. Damien N., un jeune habitant de Sclessin âgé de 28 ans, et son voisin quadragénaire Michel Den Hondt. L'instruction ne fait que débuter et les devoirs devront établir le rôle des deux inculpés qui se rejettent la responsabilité des faits. "Non seulement, elles se contredisent totalement, mais j’ai relevé dans l'audition de M. Nagy que lui se contredit à de nombreuses reprises dans ses déclarations, alors que Monsieur Den Hondt reste assez cohérent dans ce qu’il explique", explique Julie Meyer, l'avocate de M.Dhondt, au micro de Mathieu Langer pour le RTLinfo 13H.



D.Nagy mettait en avant sa ressemblance avec un acteur

Selon une version, D. Nagy aurait été appelé par son voisin pour l'accompagner dans un garage situé non-loin de son domicile. Il y aurait découvert Emile Bauwin, un habitant du quartier d'Outremeuse, agonisant après avoir été frappé avec un objet contondant.Les deux hommes auraient ensuite décidé de transporter la victime avec sa propre voiture dans un hangar désaffecté de Bierset. Emile Bauwin y aurait été achevé. "Je pense que les enquêteurs ont pu un peu dépatouiller ce dossier et comprendre qu’il y a un acteur principal qui n’est pas mon client. Et puis, il y a mon client dont on se demande s’il a joué un rôle principal ou de figurant dans ce mauvais film. Lui dit qu’il a eu un rôle de figurant", indique Mathieu Simonis, avocat de D.Nagy.



D. Nagy, défendu par Me Simonis, est en aveux. M. Den Hondt serait l'instigateur des faits et le principal auteur. Mais, selon ses avocats, Me Molders-Pierre et Me Meyer, il nie les faits. La chambre du conseil de Liège a confirmé les mandats d'arrêt de ces deux inculpés.





Sa ressemblance avec un acteur jouant dans une série avec des vampires



D.Nagy l’un des auteurs présumés, avait fait la une des journaux il y a quelques mois pour sa perte de poids et son relooking spectaculaire. Il louait sa ressemblance avec un acteur d’une série sur les vampires."J’ai vu mon client hier en prison et il ne m’a absolument pas évoqué ces antécédents dans les médias liés à sa perte de poids", ajoute Mathieu Simonis.