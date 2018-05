Bierset: un homme de 60 ans, déficient mental, sauvagement tué dans un hangar

Que s'est-il passé dans un hangar de Bierset ? Le corps sans vie d'un homme de 60 ans, souffrant d'une déficience mentale a été retrouvé, roué de coups. Deux individus ont été placés sous mandat d'arrêt. L'un d'eux s'était fait connaître pour sa ressemblance frappante avec un acteur américain. Information du groupe Sudpresse développée.

Au fond d’un garage de Bierset en province de Liège, une flaque de sang dans laquelle la police retrouve un téléphone portable. L’enquête téléphonique désigne deux voisins D.Nagy et M.Dhondt. Ils sont placés sous mandat d’arrêt. Ils ont été auditionnés. Ils nient leur implication dans cette affaire. Julie Meyer est l'avocate de l'une des deux personnes arrêtées, M.Dhondt. Elle est au micro du RTLinfo 13 heures: "Non seulement, elle se contredisent totalement. J’ai relevé à de nombreuses reprises qu’il se contredit à de nombreuses reprises dans ses déclarations. Alors que Monsieur Dhondt reste assez cohérent dans ce qu’il explique."

D.Nagy mettait en avant sa ressemblance avec un acteur

D.Nagy indique que son voisin lui aurait ordonné de l’aider à déplacer le corps de la victime dans un hangar désaffecté. C’est alors que la victime aurait été achevée d’un coup de marteau. Mathieu Simonis, avocat de D.Nagy: "Je pense que les enquêteurs ont pu dépatouiller ce dossier et comprendre qu’il y a un acteur principal qui n’est pas mon client. Ensuite, il y a mon client dont on se demande s’il a joué un rôle principal ou de figurant dans ce mauvais film. Lui dit qu’il a eu un rôle de figurant." Justement, D.Nagy l’un des auteurs présumés, avait fait la une des journaux il y a quelques mois pour sa perte de poids et son relooking spectaculaire. Il louait sa ressemblance avec un acteur d’une série sur les vampires."J’ai vu mon client hier en prison et il ne m’a parlé de ces antécédents dans les médias liés à sa perte de poids", ajoute Mathieu Simonis. Reste que des devoirs d’enquête complémentaire doivent encore être effectués pour éclaircir ces zones d’ombre. Le mobile n’est déterminé clairement. Le Parquet de Liège ne souhaite faire aucun commentaire.