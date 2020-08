Blegny: un homme et son chien meurent dans un incendie

Un incendie s'est déclaré dimanche en début d'après-midi dans une habitation située rue des Anémones à Saive, dans la commune de Blegny, a fait savoir la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. L'occupant des lieux et son chien sont décédés.

Les secours se sont rendus sur place aux alentours de 15h00 et ont découvert une victime à l'intérieur de la maison. L'équipe médicale présente sur les lieux du sinistre a pris en charge la personne, qui était l'occupant de l'habitation. Cette personne est décédée. Le bourgmestre faisant fonction de la commune de Blegny, Arnaud Garsou, s'est déplacé pour constater les faits. "Lorsque les secours sont arrivés, ils n'ont pas observé de dégâts à l'extérieur du bâtiment et il n'y avait pas de flammes. L'homme et son animal de compagnie auraient été intoxiqués et cela semble être accidentel", précise-t-il. Le parquet de Liège a été averti et un expert doit se rendre sur place.