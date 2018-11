Blocage du dépôt Esso de Sclessin par des gilets jaunes: "Ils ne respectent pas les consignes de sécurité, la police va devoir intervenir"

Des gilets jaunes bloquent à l'aide de palettes l'entrée d'un site pétrolier à Sclessin. Le barrage serait situé quai Timmermans et rue Ernest Solvay. Selon Olivier Neyrinck, le porte-parole de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants, les individus ne respectent pas les consignes de sécurité, ce qui justifierait l'intervention de la police. Ceux-ci devraient allumer leurs braseros à une certaine distance des camions-citernes mais cette distance ne serait pas respectée. "Ils ont repris les braseros et par rapport à l'arrêté du bourgmestre Willy Demeyer, il y a non respect. Des forces de l'ordre vont devoir intervenir à ce niveau-là", considère Olivier Neyrinck. "Nos véhicules sont pleins de carburants, il s'agit de produits pétroliers inflammables. Il y a des chauffeurs, des vies humaines. On préfère laisser les camions en sécurité et attendre que les pompiers éteignent les braseros", ajoute-t-il.