Boncelles: alerte à la bombe en cours, la police sur place

"Toutes les rues aux alentours et menant à la Route du Condroz bloquées par la police", nous écrit un alerteur. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous signaler via le bouton orange Alertez-nous un rassemblement de policiers et autres services de secours à Boncelles (Seraing) au sein du zoning. Une alerte à la bombe est en cours.

Les établissements du zoning commercial ont été évacués après la découverte d'une mallette suspecte. Les routes à proximité ont été, elles, bloquées à la circulation. La mallette a été retrouvée à proximité de la station essence Shell et la zone de police de Seraing-Neupré a installé un périmètre de sécurité en attendant l'arrivée du Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE).