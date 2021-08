Boncelles: alerte à la bombe en cours, la police sur place

"Toutes les rues aux alentours et menant à la Route du Condroz bloquées par la police", nous écrit un alerteur. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous signaler via le bouton orange Alertez-nous un rassemblement de policiers et autres services de secours à Boncelles (Seraing) au sein du zoning. Une alerte à la bombe est en cours. Impossible pour le moment de savoir s'il s'agit d'un colis suspect ou si cette alerte fait suite à un appel téléphonique ou encore à un signalement.

La police procède en ce début d'après-midi à plusieurs vérifications d'usage à proximité de la station Shell. Les magasins aux alentours ont été évacués. Les routes à proximité ont été, elles, bloquées à la circulation.