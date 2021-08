Soulagement à Verviers après 2 semaines de calvaire: l'électricité rétablie presque à 100%

Plus de deux semaines après les inondations qui ont frappé la région liégeoise et en particulier les abords de la Vesdre, les équipes techniques d'Ores, premier gestionnaire wallon de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, ont annoncé mardi avoir terminé leur travail de vérification et de réparation du réseau électrique à Verviers et dans l'ensemble des communes que la société dessert.



Pour rappel, les inondations survenues à la mi-juillet avaient provoqué des dégâts considérables sur les réseaux électriques gérés par cette entreprise responsable de la distribution d'électricité sur 29 communes en province de Liège: de nombreux câbles avaient été arrachés et quelque 220 cabines de distribution d'électricité avaient été mises hors-service par la puissance des flots. "Environ 25.000 clients avaient été privés d'électricité sur nos réseaux", a d'ailleurs rappelé Ores.

En province de Namur, du Brabant wallon et sur une partie de la province de Liège, les clients concernés ont toutefois pu rapidement retrouver de l'électricité dans les jours qui ont suivi la catastrophe mais dans les vallées de la Vesdre, du Wayai, de la Hoëgne et de l'Ourthe, les opérations ont été plus compliquées, "en raison de l'ampleur des dégâts et de la nécessité d'opérer en porte à porte", poursuit la société. La solidarité qui s'est mise en place et le travail réalisé par les équipes ont permis de rétablir le courant chez près de 15.000 clients en 15 jours.

À la veille du dernier week-end de juillet, l'alimentation électrique de 1.700 ménages et entreprises situés à Verviers devait encore être rétablie.

Le travail s'est donc poursuivi et "l'ensemble du réseau est aujourd'hui réalimenté, à l'exception de quelques circuits de Verviers. Pour permettre à tous les clients de pouvoir bénéficier de l'alimentation électrique, c'est maintenant une phase de traitement individualisé qui s'engage", a annoncé la société. Si l'alimentation électrique est revenue, il faudra toutefois encore plusieurs mois avant que le réseau ne soit reconstruit entièrement.

Les clients encore privés de courant sont invités à contacter le numéro vert 0800/248.47. Notons qu'Ores n'assure pas la distribution de gaz en province de Liège.