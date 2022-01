Dans le quartier d'Outremeuse, le boulet liégeois de Charlotte fait fureur

Charlotte est la patronne du restaurant "Côté Cour, Côté Jardin", une brasserie du quartier d'Outremeuse, à Liège. Fin décembre dernier, la célèbre confrérie liégeoise du Gai Boulet, lui a octroyé le "Boulet de cristal" de l'année. Depuis lors, malgré le covid, le restaurant ne désemplit pas et la consommation de boulets a été multipliée par dix.

"Chaque cuistot à une recette différente"

"Avant, on faisait plus ou moins 4 kilos d'hachis par jour. Maintenant, on est à presque 40 kilos par jour, fois dix donc !". Le restaurant peut servir jusqu'à 180 plats de boulets liégeois par jour. Une surprise pour Charlotte qui n'a pas de formation spécifique dans l'Horeca. Chez elle, tout est fait maison. "Contrairement à la confrérie des "Gai Boulet", nous mettons de la bière dans la sauce. Mais il faut dire qu'il y a autant de recettes de boulets liégeois que de cuisiniers", explique la gérante.

Les réservations sont recommandés pour avoir une place. Résultat de ce succès : Charlotte comptait prendre des vacances, mais elle y a finalement renoncé...