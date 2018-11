bpost fait internevenir un huissier à Awans: les grévistes contraints de lever leur piquet

Les grévistes du bureau et du centre de tri bpost d'Awans ont été contraints par la justice de mettre un terme à leurs piquets de grève. Ce vendredi en fin de journée, un huissier est venu communiquer à une quinzaine de travailleurs une ordonnance du tribunal de Liège. S'ils persistaient dans leur action, ils s'exposaient à une descente des forces de l'ordre et une amende de 250 euros par tête, chacun ayant l'obligation de décliner son identité, nous a rapporté une gréviste. Celle-ci nous a déclaré qu'il ne restait plus que des grévistes affiliés à la CSC. "Tous les autres avaient reçu l'ordre de leur permanent de lever le camp", a-t-elle déploré. "On doit reprendre le travail lundi comme des petits moutons", a-t-elle conclu. Arrivé sur place, Michel Mazy, permanent syndical CSC-Transcom Liège-Verviers, nous a confirmé l'information par téléphone.