Drame à Comblain-au-Pont: notre journaliste reproduit en détails la scène du drame (vidéo)

Notre journaliste Samuel Ledoux s'est rendu sur les lieux du cambriolage qui a mal tourné, jeudi à Comblain-au-Pont. Cinq personnes ont attaqué la station-service. Le pompiste a tiré et tué un des voleurs. Ses quatre complices sont toujours en cavale.

"Le drame s'est joué en à peine deux minutes, 1 minute 49 secondes exactement. Il était plus ou moins 4h du matin lorsqu'une Golf est venue stationner juste devant le shop de la station-service et que 5 individus en sont sortis encagoulés. Armés d'un pied de biche, ils ont défoncé la porte", indique Samuel Ledoux, montrant les traces laissées par les malfrats.

Alors qu'ils se servaient en tabac et cigarettes, le gérant les a entendus et est descendu, armé de son fusil de chasse. Les malfrats ont alors pris la fuite, mais le gérant les a poursuivis à l'extérieur et a fait feu en direction de leur voiture.

La suite est connue: un des jeunes, touché par balle, succombera des suites de ses blessures.

De nombreux éléments sont analysés. Interpellé pour meurtre, les poursuites à l'encontre du gérant de la station-service pourraient être requalifiées en "coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner".