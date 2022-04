Braquage dans un supermarché à Hermalle-sous-Huy: plusieurs milliers d'euros volés

Deux personnes armées ont braqué jeudi matin un supermarché à Hermalle-sous-Huy (Engis, province de Liège), indique le parquet de Liège. Plusieurs milliers d'euros ont été volés.



Deux personnes masquées et armées ont volé 5.000 euros et des cigarettes jeudi entre 06h00 et 07h00 dans le magasin Spar de Hermalle-sous-Huy, situé chaussée Freddy Terwagne. Les deux individus ont pris le livreur des tartes du magasin en otage tout en obligeant le gérant à ouvrir la caisse. Ils se sont enfuis après avoir pris le butin. Il n'y a pas de blessé et aucun coup de feu n'a été tiré. Jeudi en milieu de journée, les deux voleurs étaient toujours recherchés, précise le parquet. Le laboratoire est notamment descendu sur les lieux. Quelques semaines plus tôt, une personne armée d'un couteau avait déjà braqué le même magasin, mais le gérant avait réussi à le faire fuir.