Drame de Comblain-au-Pont: les deux derniers voleurs ont été interpellés et privés de liberté

Les deux derniers responsables du vol qualifié qui a mal tourné jeudi à Comblain ont été interpellés et privés de liberté, a indiqué lundi matin Catherine Collignon, premier substitut du procureur du roi au parquet de Liège, confirmant une information de Sudpresse.



Après le vol qualifié qui a eu lieu jeudi matin dans une station-service Total de Comblain-au-Pont, un des cinq cambrioleurs est décédé d'une balle tirée depuis l'arme du gérant des lieux visités.





Le parquet avisé des faits



Ses complices avaient pu échapper à la police et étaient toujours activement recherchés. Samedi, deux d'entre eux ont pu être appréhendés à la suite d'une opération menée par la zone de police de Seraing-Neupré et la police judiciaire fédérale de Liège.

Le lendemain, le dimanche 7 octobre, les deux derniers voleurs ont à leur tour été interpellés par les forces de l'ordre. Ils ont été privés de liberté et devraient être entendus lundi. Le parquet a été avisé des faits.