Bressoux: gros incendie dans un entrepôt qui contenait de l'amiante, les pompiers ont nettoyé la rue

Un incendie s'est déclaré mercredi vers 17h30 dans un entrepôt contenant des véhicules, situé entre la rue du Moulin et l'avenue de La Croix Rouge à Bressoux (province de Liège). "L'incendie s'est déclaré dans un hangar avec des véhicules. On ne connait pas l'origine de l'incendie. Mais ce sont des véhicules, et pas des produits toxiques ou dangereux", explique Luc Grosdent, lieutenant faisant fonction des pompiers de Liège.

L'incendie a pris au niveau de la toiture. "Une tôle ondulée qui contient de l'amiante puisque c'est un vieux bâtiment. L'incendie fait que la toiture se dégrade, part en fumée et il se fait que ces fumées ont été déplacées et contenaient des particules d'amiante."



Les pompiers ont donc recommandé aux riverains de fermer les portes, les fenêtres et de rester à l'intérieur par mesure de précaution. "L'incendie en lui-même ne posait pas de problèmes au niveau des riverains donc il n'y avait pas de raison de les évacuer. Les particules d'amiante se propageant dans l'air, si on faisait sortir la population dans la rue, on allait malheureusement les exposer."

Nettoyage ce matin

Les deux rues à proximité ont été fermées à la circulation hier soir, pour faciliter l'intervention des services de secours. L'incendie a été maîtrisé aux alentours de 20h30. Les pompiers ont tout de même dû rester sur place pour décontaminer leurs véhicules et équipements, qui avaient été en contact avec l'amiante. Ce matin, ils sont revenus pour nettoyer la zone. "On a une procédure interne qui consiste au nettoyage de tout le matériel, de toutes les tenues, de tous les véhicules. Tout a été nettoyé correctement pour ne pas être exposé à ces particules d'amiante. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour rincer les voitures et une balayeuse de la ville est venue pour nettoyer la rue."