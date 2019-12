Bressoux: gros incendie dans un entrepôt qui contenait de l'amiante

Un incendie s'est déclaré mercredi vers 17h30 dans un entrepôt contenant des véhicules, situé entre la rue du Moulin et l'avenue de La Croix Rouge à Bressoux (province de Liège).



Les pompiers ont recommandé aux riverains de fermer les portes, les fenêtres et de rester à l'intérieur par mesure de précaution, en raison de la présence d'amiante à l'intérieur du hangar. Les habitant dans un rayon de 200 mètres autour du lieu de l'incendie ont reçu un sms via Be-Alerte afin de les prévenir. Les pompiers de Liège, qui ont déployé d'importants moyens, ont précisé que l'accès à la zone était compliqué. Les deux rues à proximité ont d'ailleurs été fermées à la circulation, pour faciliter l'intervention des services de secours. L'incendie a été maîtrisé aux alentours de 20h30. Les pompiers ont tout de même dû rester sur place pour décontaminer leurs véhicules et équipements, qui avaient été en contact avec l'amiante.

"Des analyses seront réalisées demain matin (jeudi) à la première heure", précise la zone de police de Liège qui poursuit:"il n’y a aucun problème à ce que les riverains, de la rue du Moulin et de l’Avenue de la Croix-Rouge, entrent et sortent de chez eux sans toutefois s’attarder à l’extérieur. Ces chaussées resteront fermées à la circulation des voitures et des piétons jusqu’à demain matin également."