C'est le retour de la Foire de Liège: "On est prêts et on est bien rôdés"

Elles attendent leurs premiers passagers sur le boulevard d’Avroy à Liège. Les auto-tamponneuses sont prêtes. La Foire d’octobre va commencer ce samedi. Près d’une centaine d’attractions sont présentes dont la grande roue. Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, elle fait son grand retour. Après plus d’un an d’inactivité, c’est évidemment un grand soulagement pour les forains qui, cette année, bénéficient de la gratuité pour leur emplacement.

C’est le cas de Jonathan qui possède un stand de tir. "Je ne pense pas qu’on soit les seuls à l’attendre. Les Liégeois l’attendent aussi. L’année passée, on est arrivés et on a dû repartir. Cela a été fort compliqué. Là, on est prêts et on est bien rôdés. On est passés à Bruxelles où on a fait une super belle foire. Toutes les mesures sanitaires ont été respectées, les clients étaient au taquet. Très agréable. On espère donc faire la même chose ici", confie le forain avec un large sourire.

Pas de pass sanitaire

Le Covid Safe Ticket n’est pas d’application pour la Foire d’octobre. Par contre, le respect des distanciations sociales et le port du masque restent obligatoires. Un sens de circulation a également été instauré avec des barrières pour séparer les deux directions.

La Foire se déroule du 2 octobre au 14 novembre. Elle est ouverte les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés dès 14h et les autres jours dès 15h30. La fermeture se fait à 1h30, la nuit des vendredis, samedis et veilles de jours fériés et à minuit et demi les autres jours. Les journées à tarifs réduits sont programmées le jeudi 4 novembre et le dimanche 14 novembre.