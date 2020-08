C'est une première en 90 ans: le Sanctuaire de Banneux est fermé ce 15 août

L'accès au Sanctuaire de Banneux est interdit ce samedi 15 août. Les responsables du lieu ont pris la décision d'annuler les célébrations de l'Assomption en raison de la pandémie de coronavirus, ont-ils indiqué dans un communiqué.

N'ayant "aucun contrôle sur le nombre de pèlerins susceptibles de se rendre à Banneux pour la fête" et ne disposant pas "des moyens pour imposer à tous la discipline qui s'impose à cause de la pandémie du coronavirus", les responsables du Sanctuaire de Banneux ont annulé la vingtaine d'eucharisties prévues tout au long de la journée du 15 août, ainsi que la bénédiction des malades de l'après-midi et la procession aux flambeaux du soir.

Les pratiquants habituels ont néanmoins pu célébrer l'Assomption de la Vierge Marie sur l'Esplanade lors de deux messes qui se sont tenues en avance ce vendredi après-midi. L'Assomption représente pour les catholiques la montée au ciel de la mère du Christ.

Les messes du dimanche 16 août auront lieu aux heures habituelles. Les Sanctuaires de Beauraing seront, quant à eux, ouverts le 15 août, mais également le week-end du 21 au 23 août pour la Solennité de Marie Reine. Chapelets et eucharisties se dérouleront en extérieur ou à la Basilique en fonction de la météo et du nombre de pèlerins. L'organisation ne craint pas un surnombre de ceux-ci et assure que tout sera mis en œuvre pour que les mesures de prévention soient respectées.