Un camion en feu provoque la fermeture de la E42 à Fumal: "On est bloqués depuis 1h20"

"Véhicule en feu sur la E42", nous informe Maëlle via le bouton orange Alertez-nous. "Quand je suis arrivée, l'accident venait de se produire, vers 10h30."

Devant elle, un petit camion en feu, les pompiers en action et une ambulance en stand-by. "Tout le monde est à l'arrêt, je ne sais pas combien de temps ça va durer."

La police fédérale confirme : à hauteur de Fumal, dans la province de Liège, un camion a pris feu sur la E42. Aucun blessé n'est à déplorer. "Trois bandes sont fermées à la circulation. Une déviation sera probablement installée, étant donné que le travail des pompiers risque de durer longtemps, puisqu'il s'agit d'un camion."

Selon Inforoutes, la déviation se fait via la sortie 8 "Huy-Heron". Encore faut-il y parvenir. Ce matin, pour certains, ce n'est pas gagné : "On est bloqués depuis 1h20", s'agace une maman via notre bouton orange Alertez-nous. "On pourrait tout de même informer les gens bloqués surtout que nous avons des enfants dans la voiture."

Malheureusement pour les automobilistes, il n'y a rien d'autre à faire que de patienter.