Carambolage dans l'échangeur de Loncin sur la E40: elle rate sa sortie et fait un demi-tour, une blessée grave

Grave accident de la circulation à hauteur de Hognoul ce samedi. Une automobiliste a emprunté la E40 en sens inverse sur la E40 et a violemment percuté trois véhicules. Quatre personnes, dont la dame de 75 ans, le conductrice fantôme, ont été transportées à l'hôpital le plus proche. Seule la septuagénaire responsable de l'accident est grièvement blessée.

"Petit carambolage au niveau de l'échangeur sur la E40. Trois voitures sont impliquées l'autoroute est bloquée", nous a écrit l’un de nos alerteurs via le bouton orange Alertez-nous. Une automobiliste a emprunté samedi après-midi la E40 en sens inverse et a violemment percuté trois véhicules, a indiqué en fin d'après-midi le parquet de Liège, confirmant une information des pompiers liégeois. Les jours de l'automobiliste sont en danger.



L'accident de la route a eu lieu samedi aux alentours de 13h30 sur la E40 à hauteur de Hognoul, dans le sens Bruxelles vers Liège. Une automobiliste âgée de 75 ans a emprunté l'autoroute en sens inverse et s'est donc retrouvée comme conducteur fantôme. Elle a alors percuté trois véhicules qui circulaient face à elle. Rapidement avertis, les pompiers de Liège ainsi que la police de la zone se sont rendus sur place. Quatre personnes, dont la septuagénaire, ont été transportées à l'hôpital le plus proche. Toutefois, seule la dame responsable de l'accident est grièvement blessée. D'après le parquet de Liège, qui a été avisé des faits, elle souffre d'une importante blessure au niveau du col du fémur. Son pronostic vital est d'ailleurs engagé.